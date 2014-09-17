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    Главная / Торги / Проведение редукциона на поставку ферромолибдена для нужд ООО "УМЗ"

    Проведение редукциона на поставку ферромолибдена для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2014 10:0017.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409138Дата и время окончания срока приема заявок Ферромолибден ФМо60, цену необходимо указывать за 100% молибденаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409138

    Уникальный номер закупки

    56

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение редукциона на поставку ферромолибдена для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Ферромолибден ФМо60, цену необходимо указывать за 100% молибдена

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201424.09.2014 14:1524.09.2014 14:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409138Подведение итогов не позднее Ферромолибден ФМо60, цену необходимо указывать за 100% молибденаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ферромолибден ФМо60, цену необходимо указывать за 100% молибдена

    Начальная цена

    1 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 физ. тонны

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспортом по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.1

    Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ферромолибден ФМо60, цену необходимо указывать за 100% молибдена"

    Кол-во: 4000

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