Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка отладочно-испытательного оборудования

    Поставка отладочно-испытательного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2014 05:2001.10.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401497452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401497452

    Уникальный номер закупки

    45

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отладочно-испытательного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2014 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    конкурсная документация

    техническое задание

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отладочно-испытательного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2014 05:20 GMT +301.10.2014 05:2001.10.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401497452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2014 05:20GMT +301.10.2014 05:2001.10.2014 05:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401497452Дата и время вскрытия заявок Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.10.201403.10.2014 07:0003.10.2014 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401497452Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2014 07:0003.10.2014 07:0003.10.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401497452Подведение итогов не позднее Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 07:0003.10.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401497452Подведение итогов не позднее Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отладочно-испытательного оборудования

    Начальная цена

    3 656 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно прокта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20.6

    Производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225932
    Приобретение ручных инструментов для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39700
    Приобретение ручных инструментов для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39700
    592954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32211076860
    Поставка металлопроката на 1 кв. 2022г.
    Поставка металлопроката на 1 кв. 2022г.
    592947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    727 613
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    МОАУ ЛИЦЕЙ № 5
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211076858
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    592950
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    7 816 767
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП225931
    Металлопрокат_лист, фасон
    Металлопрокат_лист, фасон
    592634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Попозиционная № 32110996664
    Оказание услуг по сбору транспортированию, утилизации и/или размещению (захоронению) отходов 4-5 класса опасности. Вывоз, транспортирование, очистку нецентрализованных сточных вод с территории предприятия АО «Торговый порт Посьет»
    Оказание услуг по сбору транспортированию, утилизации и/или размещению (захоронению) отходов...
    581726
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 113 120
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ПАО НПО Искра
    Запрос (ценовых) котировок № 32211076842
    Поставка траверсы линейной 90,0 т.
    Поставка траверсы линейной 90,0 т.
    592941
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    450 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211076840
    Поставка Лента Литкор
    Поставка Лента Литкор
    592944
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    335 181
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32211046891
    Оказание услуг по контролю за качеством питьевой воды
    Оказание услуг по контролю за качеством питьевой воды
    588311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить