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Номер извещения
31401497452
Уникальный номер закупки
45
Наименование закупки
Поставка отладочно-испытательного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отладочно-испытательного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 05:20 GMT +301.10.2014 05:2001.10.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401497452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 05:20GMT +301.10.2014 05:2001.10.2014 05:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401497452Дата и время вскрытия заявок Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.10.201403.10.2014 07:0003.10.2014 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401497452Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 07:0003.10.2014 07:0003.10.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401497452Подведение итогов не позднее Поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отладочно-испытательного оборудования
Начальная цена
3 656 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
33.20.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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