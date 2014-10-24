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Номер извещения
ГП409130
Уникальный номер закупки
74
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Снегоход «Тайга» СТ-500Д (VIN C407010220)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16
Почтовый адрес
117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16
Контактный телефон
+7 495 719-51-98
Факс
+7 495 719-83-33
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гриненко Денис Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Снегоход «Тайга» СТ-500Д (VIN C407010220)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2014 16:00 GMT +324.10.2014 16:0024.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409130Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Снегоход «Тайга» СТ-500Д (VIN C407010220)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.10.2014 15:0027.10.2014 15:0027.10.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409130Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Снегоход «Тайга» СТ-500Д (VIN C407010220)Москва
Дата и время проведения
28.10.2014 10:0028.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409130Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Снегоход «Тайга» СТ-500Д (VIN C407010220)Москва
Подведение итогов не позднее
03.11.2014 12:4803.11.2014 12:4803.11.2014 12:48Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409130Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Снегоход «Тайга» СТ-500Д (VIN C407010220)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты имущества. Снегоход «Тайга» СТ-500Д (VIN C407010220)
Начальная цена
48 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт. Снегоход «Тайга» СТ-500Д (VIN C407010220). Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16
117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16
Отсутствуют
50.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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