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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409121
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключить договор на поставку расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 54426
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
d.gorobtsova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Офисная бумага
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2014 11:00 GMT +324.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409121Дата и время окончания срока приема заявок Офисная бумагаМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2014 11:0024.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409121Дата и время вскрытия заявок Офисная бумагаМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 18:0030.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Офисная бумагаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Офисная бумага
Начальная цена
19 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Отсутствуют
21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Картриджи для офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2014 11:00 GMT +324.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409121Дата и время окончания срока приема заявок Картриджи для офисной техникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2014 11:0024.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409121Дата и время вскрытия заявок Картриджи для офисной техникиМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 18:0030.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Картриджи для офисной техникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Картриджи для офисной техники
Начальная цена
369 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Полотенца бумажные, туалетная бумага
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2014 11:00 GMT +324.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409121Дата и время окончания срока приема заявок Полотенца бумажные, туалетная бумагаМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2014 11:0024.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409121Дата и время вскрытия заявок Полотенца бумажные, туалетная бумагаМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 18:0030.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Полотенца бумажные, туалетная бумагаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полотенца бумажные, туалетная бумага
Начальная цена
76 176,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Отсутствуют
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Кол-во: 100
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