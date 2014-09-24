Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключить договор на поставку расходных материалов

    Запрос предложений на право заключить договор на поставку расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409121Дата и время окончания срока приема заявок Офисная бумагаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409121

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключить договор на поставку расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 54426

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    d.gorobtsova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Целлюлоза, бумага и картон

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Офисная бумага

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 11:00 GMT +324.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409121Дата и время окончания срока приема заявок Офисная бумагаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2014 11:0024.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409121Дата и время вскрытия заявок Офисная бумагаМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 18:0030.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Офисная бумагаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Офисная бумагаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Офисная бумага

    Начальная цена

    19 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    21.1

    Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для офисной техники Sveto Copy (или эквивалент)"

    Кол-во: 150

    Лот 2

    Картриджи для офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 11:00 GMT +324.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409121Дата и время окончания срока приема заявок Картриджи для офисной техникиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2014 11:0024.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409121Дата и время вскрытия заявок Картриджи для офисной техникиМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 18:0030.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Картриджи для офисной техникиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Картриджи для офисной техникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Картриджи для офисной техники

    Начальная цена

    369 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж HP CF211A 200 CLJ/ M251 голубой "

    Кол-во: 32

    "Позиция 2"

    "Картридж HP CF210 A CLJ/ M251 черный "

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Картридж HP CF212 A CLJ/ M251 желтый "

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Картридж HP CF213 A CLJ/ M251 пурпурный "

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Картридж HP CE 278 А черный "

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Картридж HP CE 285 А LJ P1101w/M1214nfh "

    Кол-во: 16

    Лот 3

    Полотенца бумажные, туалетная бумага

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 11:00 GMT +324.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409121Дата и время окончания срока приема заявок Полотенца бумажные, туалетная бумагаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2014 11:0024.09.2014 11:0024.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409121Дата и время вскрытия заявок Полотенца бумажные, туалетная бумагаМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 18:0030.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Полотенца бумажные, туалетная бумагаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 18:0030.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409121Подведение итогов не позднее Полотенца бумажные, туалетная бумагаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полотенца бумажные, туалетная бумага

    Начальная цена

    76 176,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенца бумажные листовые для держателей Tork H3 Universal (или эквивалент)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Туалетная бумага Mola (или эквивалент)"

    Кол-во: 100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211077976
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №20-2022 на поставку товара по номенклатурной группе: Комплектующие для котлов газовых
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №20-2022 на поставку товара по номенклатурной...
    593149
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 588 602
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Запрос предложений № ГП201572
    «Выполнение работ по разработке технической документации по монтажу - «Линии буферного газа между КАСХ1 и КАСХ2», «Байпаса АВО 3 ступени КОГ» на объекте: «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»
    «Выполнение работ по разработке технической документации по монтажу - «Линии буферного газа...
    584982
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077959
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    МИ №16582/МИ - Химические материалы для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P100983)
    593156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 916 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237020
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    593151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237012
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    593140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП237019
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    593155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить