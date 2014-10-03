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    Главная / Торги / Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 18:0003.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409123

    Уникальный номер закупки

    125-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение о проведении ЗП

    Форма 1.1. Расчет стоимости

    Спецификация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 18:00 GMT +303.10.2014 18:0003.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 09:0003.10.2014 09:0003.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409123Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2014 18:0017.10.2014 18:0017.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409123Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 18:0017.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409123Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ (масла, смазки) для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51.2

    Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГСМ (масла, смазки) "

    Кол-во: 1

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