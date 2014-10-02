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Номер извещения
31401495588
Уникальный номер закупки
027-14 ПСД
Наименование закупки
Разработка проектно-сметной документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
mdoich@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Доич Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Ключевые слова:
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Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Канализационный коллектор Д=300 мм на Д=400 мм, L=400 п.м по ул. Червишевский тракт, Папанинцев, Совхозной (участок от ул. Червишевский тракт, 68 до ул. Тимирязева)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 09:00 GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401495588Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Канализационный коллектор Д=300 мм на Д=400 мм, L=400 п.м по ул. Червишевский тракт, Папанинцев, Совхозной (участок от ул. Червишевский тракт, 68 до ул. Тимирязева)»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 09:00GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401495588Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Канализационный коллектор Д=300 мм на Д=400 мм, L=400 п.м по ул. Червишевский тракт, Папанинцев, Совхозной (участок от ул. Червишевский тракт, 68 до ул. Тимирязева)»г. Тюмень
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401495588Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Канализационный коллектор Д=300 мм на Д=400 мм, L=400 п.м по ул. Червишевский тракт, Папанинцев, Совхозной (участок от ул. Червишевский тракт, 68 до ул. Тимирязева)»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 12:0008.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Канализационный коллектор Д=300 мм на Д=400 мм, L=400 п.м по ул. Червишевский тракт, Папанинцев, Совхозной (участок от ул. Червишевский тракт, 68 до ул. Тимирязева)»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Канализационный коллектор Д=300 мм на Д=400 мм, L=400 п.м по ул. Червишевский тракт, Папанинцев, Совхозной (участок от ул. Червишевский тракт, 68 до ул. Тимирязева)»г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Канализационный коллектор Д=300 мм на Д=400 мм, L=400 п.м по ул. Червишевский тракт, Папанинцев, Совхозной (участок от ул. Червишевский тракт, 68 до ул. Тимирязева)»
Начальная цена
638 159,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150мм на 160мм, L=152п.м. по ул.Потемкина-Ермака до ул.Ермака,2а»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 09:00 GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401495588Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150мм на 160мм, L=152п.м. по ул.Потемкина-Ермака до ул.Ермака,2а»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 09:00GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401495588Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150мм на 160мм, L=152п.м. по ул.Потемкина-Ермака до ул.Ермака,2а»г. Тюмень
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401495588Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150мм на 160мм, L=152п.м. по ул.Потемкина-Ермака до ул.Ермака,2а»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 12:0008.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150мм на 160мм, L=152п.м. по ул.Потемкина-Ермака до ул.Ермака,2а»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150мм на 160мм, L=152п.м. по ул.Потемкина-Ермака до ул.Ермака,2а»
Начальная цена
371 690,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод д=150мм на Д=160мм, L=193п.м. по ул.М.Захарова,7а до ул.М.Захарова,5,7»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 09:00 GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401495588Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод д=150мм на Д=160мм, L=193п.м. по ул.М.Захарова,7а до ул.М.Захарова,5,7»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 09:00GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401495588Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод д=150мм на Д=160мм, L=193п.м. по ул.М.Захарова,7а до ул.М.Захарова,5,7»г. Тюмень
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401495588Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод д=150мм на Д=160мм, L=193п.м. по ул.М.Захарова,7а до ул.М.Захарова,5,7»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 12:0008.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод д=150мм на Д=160мм, L=193п.м. по ул.М.Захарова,7а до ул.М.Захарова,5,7»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод д=150мм на Д=160мм, L=193п.м. по ул.М.Захарова,7а до ул.М.Захарова,5,7»
Начальная цена
403 932,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)», «Строительство сетей канализации для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 09:00 GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401495588Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)», «Строительство сетей канализации для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 09:00GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401495588Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)», «Строительство сетей канализации для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)»г. Тюмень
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401495588Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)», «Строительство сетей канализации для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 12:0008.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)», «Строительство сетей канализации для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)», «Строительство сетей канализации для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)»г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)», «Строительство сетей канализации для подключения нежилого здания, ул.Кузнецова,4, корпус 2 (2 эт.)»
Начальная цена
782 994,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=160мм, L=1285п.м. по ул.Судоремонтная,15 до ул.Нахимова»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 09:00 GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401495588Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=160мм, L=1285п.м. по ул.Судоремонтная,15 до ул.Нахимова»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 09:00GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401495588Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=160мм, L=1285п.м. по ул.Судоремонтная,15 до ул.Нахимова»г. Тюмень
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401495588Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=160мм, L=1285п.м. по ул.Судоремонтная,15 до ул.Нахимова»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 12:0008.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=160мм, L=1285п.м. по ул.Судоремонтная,15 до ул.Нахимова»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=160мм, L=1285п.м. по ул.Судоремонтная,15 до ул.Нахимова»
Начальная цена
1 118 693,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=400-500 мм на Д=630 мм, L=380 п.м. по ул. Республики-Воровского до ул. Республики, 214-216»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 09:00 GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401495588Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=400-500 мм на Д=630 мм, L=380 п.м. по ул. Республики-Воровского до ул. Республики, 214-216»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 09:00GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401495588Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=400-500 мм на Д=630 мм, L=380 п.м. по ул. Республики-Воровского до ул. Республики, 214-216»г. Тюмень
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401495588Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=400-500 мм на Д=630 мм, L=380 п.м. по ул. Республики-Воровского до ул. Республики, 214-216»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 12:0008.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=400-500 мм на Д=630 мм, L=380 п.м. по ул. Республики-Воровского до ул. Республики, 214-216»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=400-500 мм на Д=630 мм, L=380 п.м. по ул. Республики-Воровского до ул. Республики, 214-216»г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=400-500 мм на Д=630 мм, L=380 п.м. по ул. Республики-Воровского до ул. Республики, 214-216»
Начальная цена
550 717,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150 мм на Д=225 мм, L=380 п.м. по ул. Орджоникидзе от ул. Республики до ул. Хохрякова»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 09:00 GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401495588Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150 мм на Д=225 мм, L=380 п.м. по ул. Орджоникидзе от ул. Республики до ул. Хохрякова» г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 09:00GMT +302.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401495588Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150 мм на Д=225 мм, L=380 п.м. по ул. Орджоникидзе от ул. Республики до ул. Хохрякова» г. Тюмень
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401495588Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150 мм на Д=225 мм, L=380 п.м. по ул. Орджоникидзе от ул. Республики до ул. Хохрякова» г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 12:0008.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150 мм на Д=225 мм, L=380 п.м. по ул. Орджоникидзе от ул. Республики до ул. Хохрякова» г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201408.10.2014 12:0008.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401495588Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150 мм на Д=225 мм, L=380 п.м. по ул. Орджоникидзе от ул. Республики до ул. Хохрякова» г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод Д=150 мм на Д=225 мм, L=380 п.м. по ул. Орджоникидзе от ул. Республики до ул. Хохрякова»
Начальная цена
550 717,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21
Документация лота
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