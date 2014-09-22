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Номер извещения
31401494856
Уникальный номер закупки
256
Наименование закупки
Поставка оборудования ГЛОНАСС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
Почтовый адрес
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Контактный телефон
+7 3532 70-34-81
Факс
+7 3532 70-24-13
Адрес электронной почты
ords.zakupki@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования ГЛОНАСС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 08:00 GMT +322.09.2014 08:0022.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401494856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования ГЛОНАССОренбург
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 08:0023.09.2014 08:0023.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401494856Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования ГЛОНАССОренбург
Подведение итогов не позднее
02.10.2014 08:0002.10.2014 08:0002.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401494856Подведение итогов не позднее Поставка оборудования ГЛОНАССОренбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования ГЛОНАСС
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Отсутствуют
72.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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