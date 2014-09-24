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Номер извещения
ГП409113
Уникальный номер закупки
123-ЗП-2014
Наименование закупки
Поставка системы фильтрации авиатоплива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
OShabanova@aoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабанова Ольга Рафаилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы фильтрации авиатоплива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2014 12:00 GMT +324.09.2014 12:0024.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409113Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы фильтрации авиатопливаМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2014 12:0024.09.2014 12:0024.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409113Дата и время вскрытия заявок Поставка системы фильтрации авиатопливаМосква
Подведение итогов не позднее
17.10.2014 18:0017.10.2014 18:0017.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409113Подведение итогов не позднее Поставка системы фильтрации авиатопливаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы фильтрации авиатоплива
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно спецификацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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