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Номер извещения
ГП409166
Уникальный номер закупки
122-Т-2014
Наименование закупки
Поставка, ШМР и ПНР оборудования для ЗАО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»: Лот №1: установки дозированной подачи ингибитора (метанола); Лот №2: установки замерной; Лот №3: блок-бокса технологического узла входа шлейфов (УВШ) и блока сепаратора-пробкоуловителя (БСПУ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7616
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 15:00 GMT +302.10.2014 15:0002.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409166Дата и время окончания срока приема заявок поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 15:00GMT +302.10.2014 15:0002.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409166Дата и время вскрытия заявок поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201410.10.2014 15:0010.10.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409166Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва
Подведение итогов не позднее
17.10.2014 15:0017.10.2014 15:0017.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409166Подведение итогов не позднее поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной спецификацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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