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    Главная / Торги / Поставка, ШМР и ПНР оборудования для ЗАО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»: Лот №1: установки дозированной подачи ингибитора (метанола); Лот №2: установки замерной; Лот №3: блок-бокса технологического узла входа шлейфов (УВШ) и блока сепаратора-пробкоуловителя (БСПУ)

    Поставка, ШМР и ПНР оборудования для ЗАО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»: Лот №1: установки дозированной подачи ингибитора (метанола); Лот №2: установки замерной; Лот №3: блок-бокса технологического узла входа шлейфов (УВШ) и блока сепаратора-пробкоуловителя (БСПУ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2014 15:0002.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409166Дата и время окончания срока приема заявок поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409166

    Уникальный номер закупки

    122-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, ШМР и ПНР оборудования для ЗАО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»: Лот №1: установки дозированной подачи ингибитора (метанола); Лот №2: установки замерной; Лот №3: блок-бокса технологического узла входа шлейфов (УВШ) и блока сепаратора-пробкоуловителя (БСПУ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    О внесении изменений в извещение о проведении тендера

    Проект договора

    ЛОТ 1_Установка доз.подачи ингибитора

    Тендерная документация

    Изменения в извещении

    ЛОТ 3_Блок-бокс и блок сепаратора

    ЛОТ 2_Установка замерная

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2014 15:00 GMT +302.10.2014 15:0002.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409166Дата и время окончания срока приема заявок поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2014 15:00GMT +302.10.2014 15:0002.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409166Дата и время вскрытия заявок поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.10.201410.10.2014 15:0010.10.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409166Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2014 15:0017.10.2014 15:0017.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409166Подведение итогов не позднее поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 15:0017.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409166Подведение итогов не позднее поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола). Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки дозированной подачи ингибитора (метанола).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной спецификацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной спецификации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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