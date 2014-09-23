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Номер извещения
31401493690
Уникальный номер закупки
143
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов автомобилей: MAN 16.168 HK; MAN 14.224; MAN 18.284LK; IVECO ML 150 E23
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Почтовый адрес
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Контактный телефон
+7 4922 53-18-28 доб. 1004
Факс
+7 4922 53-18-87
Адрес электронной почты
falina@vladvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сумкин Павел Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Владимир
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов автомобилей: MAN 16.168 HK; MAN 14.224; MAN 18.284LK; IVECO ML 150 E23
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2014 16:00 GMT +323.09.2014 16:0023.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401493690Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов автомобилей: MAN 16.168 HK; MAN 14.224; MAN 18.284LK; IVECO ML 150 E23Владимир
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 16:0023.09.2014 16:0023.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401493690Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов автомобилей: MAN 16.168 HK; MAN 14.224; MAN 18.284LK; IVECO ML 150 E23Владимир
Подведение итогов не позднее
26.09.2014 10:0026.09.2014 10:0026.09.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401493690Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов автомобилей: MAN 16.168 HK; MAN 14.224; MAN 18.284LK; IVECO ML 150 E23Владимир
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту узлов и агрегатов автомобилей: MAN 16.168 HK; MAN 14.224; MAN 18.284LK; IVECO ML 150 E23
Начальная цена
387 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Автомобилей: MAN 16.168HK – 1 шт.; MAN 14.224 – 1 шт.; MAN 18.284LK – 1 шт.; IVECO ML 150 E23 – 1 шт.Ремонт узлов и агрегатов данных автомобилей осуществляется по мере необходимости.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг – технические центры (станции, иное помещение) Исполнителя, расположенные не далее 10 км. от гаража Заказчика, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24В.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Владимирводоканал
Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал
Адрес местонахождения
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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