www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401493711
Уникальный номер закупки
000 004
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора поставки нефтепродуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28
Почтовый адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Контактный телефон
+7 495 675-71-88
Факс
--
Адрес электронной почты
ntvc@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящих Виктор Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора поставки нефтепродуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2014 14:00 GMT +311.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401493711Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора поставки нефтепродуктовМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401493711Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора поставки нефтепродуктовМосква
Подведение итогов не позднее
12.09.2014 11:0012.09.2014 11:0012.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401493711Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора поставки нефтепродуктовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора поставки нефтепродуктов
Начальная цена
288 118,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
Адрес местонахождения
249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Отсутствуют
23.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.