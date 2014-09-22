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Номер извещения
ГП409106
Уникальный номер закупки
121-ЗП-2014
Наименование закупки
Поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7828
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
OShabanova@aoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабанова Ольга Рафаилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 15:00 GMT +322.09.2014 15:0022.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409106Дата и время окончания срока приема заявок поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2014 15:0022.09.2014 15:0022.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409106Дата и время вскрытия заявок поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700Москва
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 15:0010.10.2014 15:0010.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409106Подведение итогов не позднее поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с котировочной спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с котировочной спецификациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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