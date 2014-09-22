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    Главная / Торги / Поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700

    Поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2014 15:0022.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409106Дата и время окончания срока приема заявок поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409106

    Уникальный номер закупки

    121-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 2.1

    проект договора

    извещение с приложениями

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7828

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    OShabanova@aoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабанова Ольга Рафаилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2014 15:00 GMT +322.09.2014 15:0022.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409106Дата и время окончания срока приема заявок поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2014 15:0022.09.2014 15:0022.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409106Дата и время вскрытия заявок поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2014 15:0010.10.2014 15:0010.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409106Подведение итогов не позднее поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201410.10.2014 15:0010.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409106Подведение итогов не позднее поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислотной установки СИН32.02 и насосной установки УНБР 125х700

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с котировочной спецификацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с котировочной спецификациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с котировочной спецификацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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