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Номер извещения
31401492221
Уникальный номер закупки
347/2014
Наименование закупки
Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2014 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2014 10:00 GMT +312.09.2014 10:0012.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401492221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторовАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2014 10:0012.09.2014 10:0012.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401492221Дата и время вскрытия заявок Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторовАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
26.09.2014 14:0026.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401492221Подведение итогов не позднее Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторовАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторов
Начальная цена
163 536,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
33.20.5
Документация лота
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