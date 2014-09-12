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    Главная / Торги / Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторов

    Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.09.2014 10:0012.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401492221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторовАдминистративные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401492221

    Уникальный номер закупки

    347/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.09.2014 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.09.2014 10:00 GMT +312.09.2014 10:0012.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401492221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторовАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    12.09.2014 10:0012.09.2014 10:0012.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401492221Дата и время вскрытия заявок Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторовАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    26.09.2014 14:0026.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401492221Подведение итогов не позднее Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторовАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401492221Подведение итогов не позднее Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторовАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сенсоров (кислород, горючие газы, угарный газ, хлор) для газосигнализаторов

    Начальная цена

    163 536,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Закупочная документация

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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