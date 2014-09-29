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    Главная / Торги / Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2014 10:0029.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401491066Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401491066

    Уникальный номер закупки

    322/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.09.2014 13:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация с изменениями 22.09.2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Услуги казино

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2014 10:00 GMT +329.09.2014 10:0029.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401491066Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2014 10:0029.09.2014 10:0029.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401491066Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2014 14:0010.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401491066Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201410.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401491066Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по выпуску ежемесячной программы Н2Омск для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    140 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: в течение 20 календарных дней с момента подписания акта сдачи – приемки услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    92.11

    Производство фильмов

    Документация лота

    Закупочная документация с изменениями 22.09.2014

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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