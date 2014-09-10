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Номер извещения
31401490982
Уникальный номер закупки
157/2014
Наименование закупки
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2014 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490982Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 14:0010.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490982Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.201411.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Начальная цена
185 228,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
с соответствии с тех. заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СтавропольРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490982Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 14:0010.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490982Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.201411.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Начальная цена
185 228,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
с соответствии с тех. заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СтавропольРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490982Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 14:0010.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490982Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.201411.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Начальная цена
107 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
с соответствии с тех. заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БуденновскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490982Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 14:0010.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490982Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.201411.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Начальная цена
132 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
с соответствии с тех. заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БуйнакскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490982Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 14:0010.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490982Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.201411.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Начальная цена
296 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
с соответствии с тех. заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
н.п. ХанкалаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490982Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 14:0010.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490982Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.201411.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Начальная цена
254 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
с соответствии с тех. заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КраснодарРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2014 14:00 GMT +310.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490982Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2014 14:0010.09.2014 14:0010.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490982Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.201411.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490982Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору-доставке, погрузке-разгрузке белья, для обеспечения прачечного войскового обслуживания войсковых частей и санаторных точек ЮВО.
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
с соответствии с тех. заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АхтубинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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