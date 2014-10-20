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    Главная / Торги / Закупка скотча в ассортименте до 01.02.15г.

    Закупка скотча в ассортименте до 01.02.15г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 15:0020.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409094Дата и время окончания срока приема заявок Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409094

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка скотча в ассортименте до 01.02.15г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое Акционерное Общество Микояновский Мясокомбинат
    Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат

    Юридический адрес

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Почтовый адрес

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Контактный телефон

    +7 495 677-02-58

    Факс

    +7 495 783-60-83

    Адрес электронной почты

    zoruk@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зорук Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    мясо

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 15:00 GMT +320.10.2014 15:0020.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409094Дата и время окончания срока приема заявок Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 15:0020.10.2014 15:0020.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409094Дата и время вскрытия заявок Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 12:0021.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409094Подведение итогов не позднее Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409094Подведение итогов не позднее Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно описанию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1) ул.Талалихина, д.41, стр.14 2) ул.Пермская, владение 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена фиксируется с 01.11.14 до 01.02.14г. Предпочтительной является фиксация цены в рублях. В случае изменения валютных курсов более чем на 5%, сохраняем возможность перепроведения торгов. Отсрочка платежа 30 календарных дней, доставка до склада покупателя силами и средствами поставщика. Стоимость доставки, налогов и сборов на территории РФ включены в стоимость товара. Наличие петли Мебиуса на упаковке обязательно! Товар должен быть опаллечен. В случае победы в тендере альтернативной компаниии, будут проводиться тестирования материалов.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Микояновский мясокомбинат
    Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат

    Адрес местонахождения

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "скотч 75х65 мм 50 мкр"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 2"

    "скотч 50х990 м 50 мкр"

    Кол-во: 500

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