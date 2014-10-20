Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена фиксируется с 01.11.14 до 01.02.14г. Предпочтительной является фиксация цены в рублях. В случае изменения валютных курсов более чем на 5%, сохраняем возможность перепроведения торгов. Отсрочка платежа 30 календарных дней, доставка до склада покупателя силами и средствами поставщика. Стоимость доставки, налогов и сборов на территории РФ включены в стоимость товара. Наличие петли Мебиуса на упаковке обязательно! Товар должен быть опаллечен. В случае победы в тендере альтернативной компаниии, будут проводиться тестирования материалов.