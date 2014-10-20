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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409094
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Закупка скотча в ассортименте до 01.02.15г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Почтовый адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Контактный телефон
+7 495 677-02-58
Факс
+7 495 783-60-83
Адрес электронной почты
zoruk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зорук Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2014 15:00 GMT +320.10.2014 15:0020.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409094Дата и время окончания срока приема заявок Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2014 15:0020.10.2014 15:0020.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409094Дата и время вскрытия заявок Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2014 12:0021.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409094Подведение итогов не позднее Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка скотча в ассортименте до 01.02.2015г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно описанию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) ул.Талалихина, д.41, стр.14 2) ул.Пермская, владение 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Микояновский мясокомбинат
Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат
Адрес местонахождения
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
Кол-во: 500
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