www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401490945
Уникальный номер закупки
8
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку запорной арматуры на 4 квартал 2014 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2014 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
i.sidorma@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
г.Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку запорной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2014 10:00 GMT +319.09.2014 10:0019.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490945Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку запорной арматурыг.Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2014 10:0019.09.2014 10:0019.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490945Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку запорной арматурыг.Воронеж
Подведение итогов не позднее
24.09.2014 16:0024.09.2014 16:0024.09.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490945Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку запорной арматурыг.Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку запорной арматуры
Начальная цена
131 067,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Период поставки: 3-4 квартал 2014 г. Срок поставки: 5 календарных дней с момента подписания сторонами договора. Условия поставки: транспортом Поставщика до склада Заказчика в пределах городской черты г. Воронежа по адресу, согласованному с Заказчиком Условия приёмки: В случае не прохождения входного контроля данное изделие подлежит немедленной замене в течение 48 часовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.