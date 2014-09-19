Запрос предложений на поставку запорной арматуры на 4 квартал 2014 года

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет, перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: Оплата за Продукцию производится Заказчиком путем перечисления аванса в размере 0% от стоимости, окончательный расчет в течение 60 календарных дней после фактического получения Продукции при условии предоставления счетов-фактур, товарных накладных ТОРГ-12 и документов, подтверждающих качество Продукции (или других соответствующих документов в соответствии с Договором).