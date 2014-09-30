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Номер извещения
ГП409092
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 915 137-09-22
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
Ttitova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом латуни 0,5 тн) по факту (цена брутто)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 14:00 GMT +330.09.2014 14:0030.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409092Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом латуни 0,5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.09.2014 14:3030.09.2014 14:3030.09.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409092Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом латуни 0,5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Дата и время проведения
30.09.2014 15:3030.09.2014 15:3030.09.2014 15:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП409092Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом латуни 0,5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Подведение итогов не позднее
06.10.2014 16:2406.10.2014 16:2406.10.2014 16:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409092Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом латуни 0,5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом латуни 0,5 тн) по факту (цена брутто)
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом латуни 0,5 тн) по факту
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Стружка латуни -5 тн) по факту (цена брутто)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 14:00 GMT +330.09.2014 14:0030.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409092Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Стружка латуни -5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.09.2014 14:3030.09.2014 14:3030.09.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409092Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Стружка латуни -5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Дата и время проведения
30.09.2014 15:3030.09.2014 15:3030.09.2014 15:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП409092Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Стружка латуни -5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Подведение итогов не позднее
06.10.2014 16:3906.10.2014 16:3906.10.2014 16:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409092Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Стружка латуни -5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.201406.10.2014 16:3906.10.2014 16:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409092Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Стружка латуни -5 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Стружка латуни -5 тн) по факту (цена брутто)
Начальная цена
110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Стружка латуни -5 тн) по факту (цена брутто)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом меди 0,4 тн) по факту (цена брутто)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 14:00 GMT +330.09.2014 14:0030.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409092Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом меди 0,4 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.09.2014 14:3030.09.2014 14:3030.09.2014 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409092Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом меди 0,4 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Дата и время проведения
30.09.2014 15:3030.09.2014 15:3030.09.2014 15:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП409092Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом меди 0,4 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Подведение итогов не позднее
06.10.2014 18:4506.10.2014 18:4506.10.2014 18:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409092Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом меди 0,4 тн) по факту (цена брутто)Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом меди 0,4 тн) по факту (цена брутто)
Начальная цена
130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом меди 0,4 тн) по факту (цена брутто)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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