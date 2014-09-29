Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8

    Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2014 07:0029.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490645Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8.г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401490645

    Уникальный номер закупки

    9

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.09.2014 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Приложение 1 Техническое задание

    Прилоежние 2 Проект договора

    Закупочная документация

    Приложение 4 Квалификационные критерии

    Приложение 5 Локальный сметный расчет

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    I.Ivanova@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2014 07:00 GMT +329.09.2014 07:0029.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401490645Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8.г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2014 07:0029.09.2014 07:0029.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401490645Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8.г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2014 08:0002.10.2014 08:0002.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490645Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8.г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201402.10.2014 08:0002.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401490645Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8.г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8.

    Начальная цена

    8 606 395,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента подписания акта приема передачи объекта, но не позднее 31.12.2014г. Условия оплаты: Заказчик оплачивает стоимость работ в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.25

    Производство прочих строительных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП012914
    Поставка сантехнические изделия для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
    Поставка сантехнические изделия для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки...
    587734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП237076
    Выполнение работ по изготовлению и механической обработке и прочим работам заготовок ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» согласно технических требований чертежей
    Выполнение работ по изготовлению и механической обработке и прочим работам заготовок ООО...
    593253
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078611
    МИ №16585/МИ - Обтирочный материал для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (222P101220)
    МИ №16585/МИ - Обтирочный материал для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС...
    593264
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    367 801
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237072
    поставка ЗИП и расходных материалов к станкам
    поставка ЗИП и расходных материалов к станкам
    593252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078526
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    593226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    158 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078523
    Поставка ввводов цокольных
    Поставка ввводов цокольных
    593227
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 872 521
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078488
    Поставка многофункционального устройства.
    Поставка многофункционального устройства.
    593203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 282 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить