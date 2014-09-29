Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401490645 Уникальный номер закупки 9 Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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