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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409090
Уникальный номер закупки
14-09-14 285
Наименование закупки
О подключении пожарного водопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 000 96-34555 доб. 413
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
GKirichenko@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кириченко Герману Геннадьевичу
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно предложению
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 18:00 GMT +326.09.2014 18:0026.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409090Дата и время окончания срока приема заявок Согласно предложениюТюмень
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 18:0026.09.2014 18:0026.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409090Дата и время вскрытия заявок Согласно предложениюТюмень
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 18:0003.10.2014 18:0003.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409090Подведение итогов не позднее Согласно предложениюТюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно предложению
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Отсутствуют
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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