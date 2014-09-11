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Номер извещения
ГП409088
Уникальный номер закупки
442
Наименование закупки
Поставка сетевого контроллера системы звукового оповещения Bosch PRS-NCO3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
g.soboleva@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого контроллера системы звукового оповещения Bosch PRS-NCO3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2014 09:00 GMT +311.09.2014 09:0011.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого контроллера системы звукового оповещения Bosch PRS-NCO3 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2014 09:0011.09.2014 09:0011.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409088Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевого контроллера системы звукового оповещения Bosch PRS-NCO3 Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.10.2014 14:0007.10.2014 14:0007.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409088Подведение итогов не позднее Поставка сетевого контроллера системы звукового оповещения Bosch PRS-NCO3 Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого контроллера системы звукового оповещения Bosch PRS-NCO3
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО Международный аэропорт «Курумоч», Самарская область, г. Самара, Аэропорт, склад СМТСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
31
Документация лота
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