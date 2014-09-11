Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка продукции в сентябре-октябре 2014 года. Продукция должна быть новой, не ранее 2014 года выпуска. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции