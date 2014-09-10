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    Главная / Торги / Закупка стекла каленого

    Закупка стекла каленого

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2014 13:0010.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409077Дата и время окончания срока приема заявок Стекло каленоеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409077

    Уникальный номер закупки

    110

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка стекла каленого

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стекло каленое

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 13:00 GMT +310.09.2014 13:0010.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409077Дата и время окончания срока приема заявок Стекло каленоеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 13:0010.09.2014 13:0010.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409077Дата и время вскрытия заявок Стекло каленоеМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.09.2014 23:5912.09.2014 23:5912.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409077Подведение итогов не позднее Стекло каленоеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.09.201412.09.2014 23:5912.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409077Подведение итогов не позднее Стекло каленоеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стекло каленое

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам (ГОСТ) указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Предоставление сертификата качества. Срок поставки продукции сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - г. Одинцово, п/б АкуловоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стекло каленое толщ. 8мм, 828х2050мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "стекло каленое толщ. 8мм, 650х2050мм"

    Кол-во: 53

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