www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409073
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Поставка изделий из бронзы по DIN 1705, EN 1982
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 921 956-37-41
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Olesya.Belova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Белова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку изделий из бронзы по DIN 1705, EN 1982
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2014 12:00 GMT +309.09.2014 12:0009.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409073Дата и время окончания срока приема заявок Поставку изделий из бронзы по DIN 1705, EN 1982Колпино
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2014 12:0009.09.2014 12:0009.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409073Дата и время вскрытия заявок Поставку изделий из бронзы по DIN 1705, EN 1982Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку изделий из бронзы по DIN 1705, EN 1982
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме, согласно лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
29.22.9
Документация лота
Кол-во: 36
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.