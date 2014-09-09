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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2014 14:0009.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента Sandvik согласно приложенной документацииСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Stepanenko2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степаненко Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента Sandvik согласно приложенной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2014 14:00 GMT +309.09.2014 14:0009.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента Sandvik согласно приложенной документацииСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2014 14:0009.09.2014 14:0009.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409070Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента Sandvik согласно приложенной документацииСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.201429.09.2014 12:0029.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409070Подведение итогов не позднее Поставка инструмента Sandvik согласно приложенной документацииСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента Sandvik согласно приложенной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 60 дней со дня поставки, доставка на условиях DDP
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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