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Номер извещения
31401487992
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на выполнение работ по объекту: "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилой застройки в 16 мкр. СВЖР"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2014 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
joa@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Михаил Валентинович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилой застройки в 16 мкр. СВЖР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 07:00 GMT +326.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401487992Дата и время окончания срока приема заявок Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилой застройки в 16 мкр. СВЖРг. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 07:0026.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401487992Дата и время вскрытия заявок Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилой застройки в 16 мкр. СВЖРг. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
06.10.2014 10:0006.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401487992Подведение итогов не позднее Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилой застройки в 16 мкр. СВЖРг. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилой застройки в 16 мкр. СВЖР
Начальная цена
15 825 752,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество, виды и объем работ изложены в Техническом задании и локальных-сметных расчетах (Приложение №1 и №2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
16 мкр. СВЖР г. ОренбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
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