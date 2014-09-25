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Номер извещения
31401487052
Уникальный номер закупки
0914-270
Наименование закупки
Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2014 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2014 14:00 GMT +325.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401487052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.09.2014 11:0026.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401487052Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва
Дата и время проведения
29.09.2014 15:0029.09.2014 15:0029.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401487052Дата и время проведения Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва
Подведение итогов не позднее
27.01.2017 10:0027.01.2017 10:0027.01.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401487052Подведение итогов не позднее Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)
Начальная цена
52 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 620 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
163 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53(до проходной)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
26.11.1
32.10
Документация лота
Кол-во: 163
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