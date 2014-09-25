Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставки осуществляется за счёт средств заказчика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика в порядке и в соответствии с условиями договора. Осуществляется 50-процентная предоплата поставляемого Товара. Окончательная оплата Товара производится в течение 10 рабочих дней после получения Покупателем Товара и оригинала счета на оплату. Условия поставки указаны в проекте договора Срок поставки– не более 49 недель с даты оплаты счета на аванс