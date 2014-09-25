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    Главная / Торги / Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401487052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401487052

    Уникальный номер закупки

    0914-270

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.09.2014 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения

    Приложение к договору

    Документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компоненты электронные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 14:00 GMT +325.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401487052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.09.2014 11:0026.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401487052Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва

    Дата и время проведения

    29.09.2014 15:0029.09.2014 15:0029.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401487052Дата и время проведения Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2017 10:0027.01.2017 10:0027.01.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401487052Подведение итогов не позднее Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.01.201727.01.2017 10:0027.01.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401487052Подведение итогов не позднее Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-270)

    Начальная цена

    52 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 620 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 620 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    163 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53(до проходной)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставки осуществляется за счёт средств заказчика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика в порядке и в соответствии с условиями договора. Осуществляется 50-процентная предоплата поставляемого Товара. Окончательная оплата Товара производится в течение 10 рабочих дней после получения Покупателем Товара и оригинала счета на оплату. Условия поставки указаны в проекте договора Срок поставки– не более 49 недель с даты оплаты счета на аванс
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    26.11.1

    Классификатор ОКВЭД2

    32.10

    Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов

    Документация лота

    Изменения

    15.09.2017

    Приложение к договору

    15.09.2017

    Документация

    15.09.2017

    Проект договора

    15.09.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭРИ ИП"

    Кол-во: 163

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