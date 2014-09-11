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Номер извещения
ГП409062
Уникальный номер закупки
8/ЗС
Наименование закупки
Текущий ремонт здания кузнечно-прессового цеха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-24-02080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Путов Сергей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Текущий ремонт здания кузнечно-прессового цеха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2014 12:30 GMT +311.09.2014 12:3011.09.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409062Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт здания кузнечно-прессового цехаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2014 12:3011.09.2014 12:3011.09.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409062Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт здания кузнечно-прессового цехаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.09.2014 13:3012.09.2014 13:3012.09.2014 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409062Подведение итогов не позднее Текущий ремонт здания кузнечно-прессового цехаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт здания кузнечно-прессового цеха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
выполнение работ согласно тех.задания №8/ЗС
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург пер.Хибиногорский, 33 литер 20аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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