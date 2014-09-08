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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409061
Уникальный номер закупки
6/ЗС, 7/ЗС
Наименование закупки
Текщий ремонт здания литейного цеха, ремонт мягкой кровли литейного цеха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-24-02080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Путов Сергей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Текущий ремонт здания литейного цеха и ремонт мягкой кровли
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2014 06:00 GMT +308.09.2014 06:0008.09.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409061Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт здания литейного цеха и ремонт мягкой кровлиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2014 06:0008.09.2014 06:0008.09.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409061Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт здания литейного цеха и ремонт мягкой кровлиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт здания литейного цеха и ремонт мягкой кровли
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предоставить коммерческое предложение по каждому техническому заданию №6/ЗС и №7/ЗС - отдельными суммами
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33 литер 19аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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