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    Главная / Торги / Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)

    Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2014 16:0015.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401487987Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401487987

    Уникальный номер закупки

    0914-268

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.09.2014 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Комплект закупочной документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 16:00 GMT +315.09.2014 16:0015.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401487987Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 16:0015.09.2014 16:0015.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401487987Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201423.09.2014 11:0023.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401487987Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1) (0914-268)

    Начальная цена

    750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Осуществляется 50-процентная предоплата предоставляемых услуг. Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта приемки работ. Срок выполнения работ не более 3-х месяцев со дня подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Комплект закупочной документации

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение ремонтных работ по замене кабеля ТППэпз 100х2х0,5 от караульного помещения (корпус №1, этаж 1) до шкафа №7 (корпус №4, этаж 1)"

    Кол-во: 1

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