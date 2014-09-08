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Номер извещения
ГП409060
Уникальный номер закупки
65/406С
Наименование закупки
Закуп сварочных материалов (Татнефть, Питон)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-75
Факс
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Адрес электронной почты
nikonova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закуп сварочных материалов (наличие действующего Свидетельства НАКС обязательно)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2014 15:00 GMT +308.09.2014 15:0008.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409060Дата и время окончания срока приема заявок Закуп сварочных материалов (наличие действующего Свидетельства НАКС обязательно)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2014 15:0008.09.2014 15:0008.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409060Дата и время вскрытия заявок Закуп сварочных материалов (наличие действующего Свидетельства НАКС обязательно)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп сварочных материалов (наличие действующего Свидетельства НАКС обязательно)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Уралхиммаш», ИНН 6664013880, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
51.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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