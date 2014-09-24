Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.Оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату.Условия поставки указаны в проекте договора Срок поставки – в течение 10 календарных дней с даты подписания договора