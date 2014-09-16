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Номер извещения
31401486110
Уникальный номер закупки
ЭТП-ГПБ-К-5
Наименование закупки
Право заключить договор поставки сантехнических материалов для ОАО КБХА (повторный запрос котировок)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2014 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-64-01
Факс
--
Адрес электронной почты
skucadb@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябцев Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сантехнических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2014 08:00 GMT +316.09.2014 08:0016.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401486110Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материаловг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2014 10:0016.09.2014 10:0016.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401486110Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнических материаловг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнических материалов
Начальная цена
478 329,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
Кол-во: 400
Кол-во: 4499
Кол-во: 2500
Кол-во: 8110
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