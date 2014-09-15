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    Главная / Торги / Канцелярские товары

    Канцелярские товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401485304Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товары согласно техническому заданиюг. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401485304

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/2 от 03.09.14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Канцелярские товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.09.2014 19:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 33622 7-09-04 доб. 11926

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    davydova.E.N@baykonur.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а.

    Закупки и тендеры Байконур Город

    Закупки и тендеры Услуги воздушного и космического транспорта

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канцелярские товары согласно техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 11:00 GMT +315.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401485304Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товары согласно техническому заданиюг. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а.

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 11:0015.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401485304Дата и время вскрытия заявок Канцелярские товары согласно техническому заданиюг. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 13:0017.09.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401485304Подведение итогов не позднее Канцелярские товары согласно техническому заданиюг. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары согласно техническому заданию

    Начальная цена

    2 747 905,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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