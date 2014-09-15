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Номер извещения
31401485304
Уникальный номер закупки
УЗК-14/2 от 03.09.14
Наименование закупки
Канцелярские товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2014 19:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 33622 7-09-04 доб. 11926
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
davydova.E.N@baykonur.com
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 11:00 GMT +315.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401485304Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товары согласно техническому заданиюг. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а.
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 11:0015.09.2014 11:0015.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401485304Дата и время вскрытия заявок Канцелярские товары согласно техническому заданиюг. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары согласно техническому заданию
Начальная цена
2 747 905,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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