Поставка телекоммуникационного оборудования (0914-264)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату. Поставка телекоммуникационного оборудования в соответствии со Спецификацией и проектом договора (Приложения №№ 1, 6 к закупочной документации). Срок поставки: 90 календарных дней с даты подписания договора