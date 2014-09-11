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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409044
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Закупка лотков полипропиленовых в ассортименте до конца 2014г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Почтовый адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Контактный телефон
+7 495 677-02-58
Факс
+7 495 783-60-83
Адрес электронной почты
zoruk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зорук Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка лотков полипропиленовых в ассортименте до конца 2014г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лотков полипропиленовых в ассортименте до конца 2014г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) ул.Талалихина, д.41, стр.14 2) ул.Пермская, владение 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Микояновский мясокомбинат
Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат
Адрес местонахождения
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Наименование заказчика
ЗАО Микояновский мясокомбинат
Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат
Адрес местонахождения
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Отсутствуют
DH
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30000
Кол-во: 2000
Кол-во: 15000
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