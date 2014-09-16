Запрос предложений на поставку шкафов автоматизации ПНС

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет, перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится поэтапно в соотношении – 50/50 в 2014г. и 2015г. соответственно от общей стоимости поставки: - Предоплата 70% от стоимости поставки этапа. - Окончательный расчет – 30% рассрочка 30 календарных дней от стоимости поставки этапа