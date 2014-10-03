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Номер извещения
31401482789
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку запасных частей для насоса ПЭ-380-185-5Т3 для ТЭС «Харта» Ирак.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2014 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Почтовый адрес
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Контактный телефон
+7 495 989-97-65 доб. 1235
Факс
+7 495 690-66-88
Адрес электронной почты
shakurov@tpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакуров Рамиль Ильгизович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Изготовить в экспортном исполнении, испытать, выполнить упаковку, маркировку, оформить техническую и товаросопроводительную документацию и поставить по реквизитам и с маркировкой, указанным в Приложении № 2 к Договору, для дальнейшей отгрузки в Ирак продукции, именуемой в дальнейшем «Продукция», по номенклатуре, в количестве и в сроки согласно Приложению №1 к Договору.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 12:00 GMT +303.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401482789Дата и время окончания срока приема заявок Изготовить в экспортном исполнении, испытать, выполнить упаковку, маркировку, оформить техническую и товаросопроводительную документацию и поставить по реквизитам и с маркировкой, указанным в Приложении № 2 к Договору, для дальнейшей отгрузки в Ирак продукции, именуемой в дальнейшем «Продукция», по номенклатуре, в количестве и в сроки согласно Приложению №1 к Договору.Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2014 13:0003.10.2014 13:0003.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401482789Дата и время вскрытия заявок Изготовить в экспортном исполнении, испытать, выполнить упаковку, маркировку, оформить техническую и товаросопроводительную документацию и поставить по реквизитам и с маркировкой, указанным в Приложении № 2 к Договору, для дальнейшей отгрузки в Ирак продукции, именуемой в дальнейшем «Продукция», по номенклатуре, в количестве и в сроки согласно Приложению №1 к Договору.Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 17:0031.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401482789Подведение итогов не позднее Изготовить в экспортном исполнении, испытать, выполнить упаковку, маркировку, оформить техническую и товаросопроводительную документацию и поставить по реквизитам и с маркировкой, указанным в Приложении № 2 к Договору, для дальнейшей отгрузки в Ирак продукции, именуемой в дальнейшем «Продукция», по номенклатуре, в количестве и в сроки согласно Приложению №1 к Договору.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401482789Подведение итогов не позднее Изготовить в экспортном исполнении, испытать, выполнить упаковку, маркировку, оформить техническую и товаросопроводительную документацию и поставить по реквизитам и с маркировкой, указанным в Приложении № 2 к Договору, для дальнейшей отгрузки в Ирак продукции, именуемой в дальнейшем «Продукция», по номенклатуре, в количестве и в сроки согласно Приложению №1 к Договору.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовить в экспортном исполнении, испытать, выполнить упаковку, маркировку, оформить техническую и товаросопроводительную документацию и поставить по реквизитам и с маркировкой, указанным в Приложении № 2 к Договору, для дальнейшей отгрузки в Ирак продукции, именуемой в дальнейшем «Продукция», по номенклатуре, в количестве и в сроки согласно Приложению №1 к Договору.
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением №1 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Новороссийский морской торговый порт», 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВО Технопромэкспорт
Все закупки и тендеры ВО Технопромэкспорт
Адрес местонахождения
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Отсутствуют
29.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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