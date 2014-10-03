Лот 1

Изготовить в экспортном исполнении, испытать, выполнить упаковку, маркировку, оформить техническую и товаросопроводительную документацию и поставить по реквизитам и с маркировкой, указанным в Приложении № 2 к Договору, для дальнейшей отгрузки в Ирак продукции, именуемой в дальнейшем «Продукция», по номенклатуре, в количестве и в сроки согласно Приложению №1 к Договору.