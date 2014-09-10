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    Главная / Торги / ПКИ 315

    ПКИ 315

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401480053Дата и время окончания срока приема заявок ПКИ 315Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401480053

    Уникальный номер закупки

    315

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПКИ 315

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.09.2014 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого кционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Конструкторское бюро измерительных приборов Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Контактный телефон

    +7 831 430-53-27

    Факс

    +7 831 430-53-27

    Адрес электронной почты

    oui@kvazar.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Работинский Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПКИ 315

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2014 12:00 GMT +310.09.2014 12:0010.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401480053Дата и время окончания срока приема заявок ПКИ 315Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2014 13:0010.09.2014 13:0010.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401480053Дата и время вскрытия заявок ПКИ 315Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.201411.09.2014 12:0011.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401480053Подведение итогов не позднее ПКИ 315Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПКИ 315

    Начальная цена

    77 467,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Набор из 18 позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Техническое задание

    28.09.2016

    Проект договора

    28.09.2016

    Извещение

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПКИ 315"

    Кол-во: 18

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