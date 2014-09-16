Открытый запрос предложений №227-ЗД/010914-ОЗП на право заключения договора на разработку раздела «Расчеты электрических режимов и устойчивости в сетях 6-110 кВ» в составе проектной и рабочей документации.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409026 Уникальный номер закупки 227-ЗД/010914-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений №227-ЗД/010914-ОЗП на право заключения договора на разработку раздела «Расчеты электрических режимов и устойчивости в сетях 6-110 кВ» в составе проектной и рабочей документации. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 227-ЗД/010914-ОЗП

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)

Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО) Юридический адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Почтовый адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Контактный телефон +7 861 234-50-31 Факс +7 861 234-05-25 Адрес электронной почты gorobets-TS@scpe.ru Ф.И.О. контактного лица Цоллан Анатолий Анатольевич Место рассмотрения предложений Краснодар Закупки и тендеры Краснодарский Край Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

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