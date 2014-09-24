Поставка копировально-множительной техники для нужд ОАО «ЧЭР» в 2014 г.

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование Товара, требования к качеству (ГОСТ, ТУ или др.), единица измерения, количество, цена Товара за единицу измерения указываются в подписанными сторонами Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору).