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Номер извещения
ГП409027
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Поставка копировально-множительной техники для нужд ОАО «ЧЭР» в 2014 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454077, Челябинская область, , Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20Б
Почтовый адрес
454077, Челябинская область, , Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20Б
Контактный телефон
+7 495 788-62-34
Факс
+7 351 259-33-96
Адрес электронной почты
Elena.Kurbatova@fortum.com
Ф.И.О. контактного лица
Чуваев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Поставка копировально-множительной техники для нужд ОАО «ЧЭР» в 2014 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2014 12:00 GMT +324.09.2014 12:0024.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка копировально-множительной техники для нужд ОАО «ЧЭР» в 2014 г. Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2014 12:3024.09.2014 12:3024.09.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409027Дата и время вскрытия заявок Поставка копировально-множительной техники для нужд ОАО «ЧЭР» в 2014 г. Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 14:0031.10.2014 14:0031.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409027Подведение итогов не позднее Поставка копировально-множительной техники для нужд ОАО «ЧЭР» в 2014 г. Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка копировально-множительной техники для нужд ОАО «ЧЭР» в 2014 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование Товара, требования к качеству (ГОСТ, ТУ или др.), единица измерения, количество, цена Товара за единицу измерения указываются в подписанными сторонами Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Товаров осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к техническому заданию).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454077, Челябинская область, , Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20Б
Отсутствуют
30.0
Документация лота
Кол-во: 5
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