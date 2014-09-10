Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты:Основное предложение:Оплата осуществляется с отсрочкой платежа в 30 календарных дней с момента получения Покупателем товара и подписания Сторонами товарной накладной, при условии предоставления счетов-фактур.Альтернативное предложение:Покупатель осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости товара, 40% от стоимости товара Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение30 (тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12), 10% от стоимости товара Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ при условии предоставления документов указанных в п. 7.1, 7.2. договора.