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    Главная / Торги / Запрос цен

    Запрос цен

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2014 07:0022.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409021Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен на продукциюЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409021

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос ком. предложений

    Эскизы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-35

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    e.urakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уракова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Приборы бытовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос цен на продукцию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2014 07:00 GMT +322.09.2014 07:0022.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409021Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен на продукциюЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2014 07:0022.09.2014 07:0022.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409021Дата и время вскрытия заявок Запрос цен на продукциюЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2014 11:0022.09.2014 11:0022.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409021Подведение итогов не позднее Запрос цен на продукциюЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.201422.09.2014 11:0022.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409021Подведение итогов не позднее Запрос цен на продукциюЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос цен на продукцию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.5

    Производство отливок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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