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Номер извещения
31401484662
Уникальный номер закупки
152
Наименование закупки
на поставку оборудования и выполнению услуг по модернизации систем SAP, 1C, АСПиБ, создания территориально распределенного отказоустойчивого центра обработки данных ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2014 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 244-45-63
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Куликов Кирилл Валерьевич
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку оборудования и выполнению услуг по модернизации систем SAP, 1C, АСПиБ, создания территориально распределенного отказоустойчивого центра обработки данных ОАО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2014 12:00 GMT +312.09.2014 12:0012.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401484662Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку оборудования и выполнению услуг по модернизации систем SAP, 1C, АСПиБ, создания территориально распределенного отказоустойчивого центра обработки данных ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2014 12:0012.09.2014 12:0012.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401484662Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку оборудования и выполнению услуг по модернизации систем SAP, 1C, АСПиБ, создания территориально распределенного отказоустойчивого центра обработки данных ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
23.09.2014 11:0023.09.2014 11:0023.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401484662Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку оборудования и выполнению услуг по модернизации систем SAP, 1C, АСПиБ, создания территориально распределенного отказоустойчивого центра обработки данных ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.201423.09.2014 11:0023.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401484662Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку оборудования и выполнению услуг по модернизации систем SAP, 1C, АСПиБ, создания территориально распределенного отказоустойчивого центра обработки данных ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку оборудования и выполнению услуг по модернизации систем SAP, 1C, АСПиБ, создания территориально распределенного отказоустойчивого центра обработки данных ОАО «МАШ»
Начальная цена
17 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
72.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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