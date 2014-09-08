Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту

    Выполнение работ по текущему ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2014 12:0008.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401479512Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонтуг. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401479512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.09.2014 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 6 к Котировочной документации

    Приложение № 5 к Котировочной документации

    Котировочная документация 124-ЭКЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 225

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2014 12:00 GMT +308.09.2014 12:0008.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401479512Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонтуг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2014 12:0008.09.2014 12:0008.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401479512Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонтуг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.201409.09.2014 12:0009.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401479512Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонтуг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту

    Начальная цена

    1 268 897,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием настоящей Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 11, д. 15, д. 24/17. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится ежемесячно на основании форм КС-3 и КС-2, подписанных Заказчиком, в течение 30 календарных дней с даты предоставления счета-фактуры и счета Заказчику. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.45

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту"

    Кол-во: 484

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Попозиционная № 32110996664
    Оказание услуг по сбору транспортированию, утилизации и/или размещению (захоронению) отходов 4-5 класса опасности. Вывоз, транспортирование, очистку нецентрализованных сточных вод с территории предприятия АО «Торговый порт Посьет»
    Оказание услуг по сбору транспортированию, утилизации и/или размещению (захоронению) отходов...
    581726
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 113 120
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ПАО НПО Искра
    Запрос (ценовых) котировок № 32211076842
    Поставка траверсы линейной 90,0 т.
    Поставка траверсы линейной 90,0 т.
    592941
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    450 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211076840
    Поставка Лента Литкор
    Поставка Лента Литкор
    592944
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    335 181
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32211046891
    Оказание услуг по контролю за качеством питьевой воды
    Оказание услуг по контролю за качеством питьевой воды
    588311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148447
    Разработка документации по техническому перевооружению объектов: 1. НП ЦУ: СИН № 568: Служебно-эксплуатационный блок (поз.13.1). Т00014818; 2. ГП ДКС: Внутриплощадочные сети связи, сигнализации и пожаротушения. Т00011592; 3. ОЛУ СМ ГКП (1 оч. стр-ва) УНТС: Линии связи и сигнализации. Т00013021; 4. ХМ ГКП ДКС: Сети связи. Т00012495; 5. ГКП Цех НТС (рез. л): Наружные сети связи. Т00011208; 6. НП ЦУ ЦПС: Сети связи. Т00014380.
    Разработка документации по техническому перевооружению объектов: 1. НП ЦУ: СИН № 568:...
    581811
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Конкурентный отбор № АП014141
    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу по оперативному подсчету запасов УВ по результатам поисково-разведочного и эксплуатационного бурения на Восточно-Мессояхском месторождении для АО «Мессояханефтегаз» на 2022 – 2023 гг.
    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу по оперативному подсчету...
    592943
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211046829
    Оказание услуг по информационному сопровождению природоохранной деятельности
    Оказание услуг по информационному сопровождению природоохранной деятельности
    588302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    260 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Попозиционная № 32211044891
    Оказание услуг по проведению расчетов с использованием банковских карт
    Оказание услуг по проведению расчетов с использованием банковских карт
    587402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    20 237 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить