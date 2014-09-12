Поставка автомобильных прицепов-контейнеров (0814-255)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого Товара осуществляется в размере 50 % в течение 20 (двадцати) банковских дней после заключения договора и 50 % в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания товарно-сопроводительного документа, при условии наличия счета от Поставщика. Окончательная оплата оставшихся 50% от стоимости каждой партии Товара по настоящему Договору производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Покупателем товарно-сопроводительного документа (накладной по форме ТОРГ-12), при условии наличия счета Поставщика. Товар доставляется Поставщиком автомобильным транспортом на место назначения - объект Покупателя, расположенный по адресу, указанному в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) для каждой партии товара. Срок поставки Товара – 31.10.2014 г