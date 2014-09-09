Выбор поставщика программных продуктов HP для нужд ОАО «СОГАЗ».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки составляет 10 (десять) рабочих дней от даты поступления авансового платежа на счет Исполнителя.Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов;Порядок оплаты: 100% предоплата;Оплата будет производиться в рублях;Предложение участников в части стоимости и сроков поставки должно действовать не менее чем до 30.11.2014 г.