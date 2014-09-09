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Номер извещения
ГП409018
Уникальный номер закупки
02/09
Наименование закупки
Выбор поставщика программных продуктов HP для нужд ОАО «СОГАЗ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
02.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Почтовый адрес
107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Контактный телефон
+7 495 739-21-40 доб. 4267
Факс
+7 495 739-21-39
Адрес электронной почты
Mescheryakov.Sergey@sogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещеряков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программных продуктов HP
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программных продуктов HP
Начальная цена
230 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка программного обеспечения и всех необходимых документов осуществляется по адресу: г. Москва, пр-т Ак. Сахарова, д. 10 в рабочие дни с 10 до 16 часов.Датой поставки считается дата подписания актов приёма передачи/ товарных накладных.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СОГАЗ
Все закупки и тендеры АО СОГАЗ
Адрес местонахождения
107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Наименование заказчика
АО СОГАЗ
Все закупки и тендеры АО СОГАЗ
Адрес местонахождения
107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Отсутствуют
51.84
51.85
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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