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    Главная / Торги / Выбор поставщика программных продуктов HP для нужд ОАО «СОГАЗ».

    Выбор поставщика программных продуктов HP для нужд ОАО «СОГАЗ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2014 16:0009.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409018Дата и время окончания срока приема заявок поставка программных продуктов HPМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409018

    Уникальный номер закупки

    02/09

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика программных продуктов HP для нужд ОАО «СОГАЗ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Анкета участника

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
    Все закупки и тендеры АО СОГАЗ

    Юридический адрес

    107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Почтовый адрес

    107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Контактный телефон

    +7 495 739-21-40 доб. 4267

    Факс

    +7 495 739-21-39

    Адрес электронной почты

    Mescheryakov.Sergey@sogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мещеряков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программных продуктов HP

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.201416.09.2014 13:0016.09.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409018Подведение итогов не позднее поставка программных продуктов HPМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программных продуктов HP

    Начальная цена

    230 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка программного обеспечения и всех необходимых документов осуществляется по адресу: г. Москва, пр-т Ак. Сахарова, д. 10 в рабочие дни с 10 до 16 часов.Датой поставки считается дата подписания актов приёма передачи/ товарных накладных.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки составляет 10 (десять) рабочих дней от даты поступления авансового платежа на счет Исполнителя.Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов;Порядок оплаты: 100% предоплата;Оплата будет производиться в рублях;Предложение участников в части стоимости и сроков поставки должно действовать не менее чем до 30.11.2014 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОГАЗ

    Адрес местонахождения

    107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Наименование заказчика

    АО СОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОГАЗ

    Адрес местонахождения

    107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.84

    Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением

    51.85

    Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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