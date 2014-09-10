Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу г. Оренбург ул. Потехина 41. Товар подлежит поставке в течение 7 календарных дней с момента заключения договора. Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18% и транспортными расходами по доставке продукции до склада Покупателя в г. Оренбурге. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора. Вид средств оплаты- безналичная форма расчетов(перечисление на расчетный счет Поставщика) Сроки оплаты - 100% в течение 60 календарных дней после поставки товара на склад Покупателя.