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Номер извещения
ГП409016
Уникальный номер закупки
ГП408071
Наименование закупки
Закупка датчиков Метран
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-66-15
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
P.Raspopov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Распопов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка датчиков Метран
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2014 14:00 GMT +311.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков МетранЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2014 14:0011.09.2014 14:0011.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409016Дата и время вскрытия заявок Поставка датчиков МетранЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.09.2014 07:0012.09.2014 07:0012.09.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409016Подведение итогов не позднее Поставка датчиков МетранЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка датчиков Метран
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка датчиков Метран
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
CA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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