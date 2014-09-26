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Номер извещения
ГП409009
Уникальный номер закупки
228-А-ВВ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
01.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 09:00 GMT +326.09.2014 09:0026.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409009Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.09.2014 09:0029.09.2014 09:0029.09.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409009Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
01.10.2014 09:0001.10.2014 09:0001.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409009Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
02.10.2014 09:0002.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409009Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.201402.10.2014 09:0002.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409009Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)
Начальная цена
210,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
24 675,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
117,5 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, г. Иркутск, мкр. ЗеленыйРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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